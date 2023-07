Hanfmann gewinnt deutsches Duell in Gstaad

Yannick Hanfmann hat das deutsche Achtelfinal-Duell in Gstaad gegen Daniel Altmaier knapp für sich entschieden. Der 31-Jährige aus Karlsruhe setzte sich in einem engen Duell am Mittwoch mit 4:6, 6:2, 7:5 beim ATP-Turnier in der Schweiz durch. Im Viertelfinale tritt er gegen den serbischen Qualifikanten Hamad Medjedovic an, der den einstigen US-Open-Sieger Dominic Thiem bezwang.