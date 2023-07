Tennis: Korpatsch scheitert im Achtelfinale von Budapest

Tamara Korpatsch hat ihr erstes Viertelfinale auf der WTA-Tour seit zwei Jahren verpasst. Die 28-Jährige aus Hamburg verlor am Mittwoch beim Sandplatzturnier in Budapest das Achtelfinale gegen die an Position acht gesetzten Slowakin Anna Karolina Schmiedlova trotz Satzführung mit 6:4, 2:6, 3:6. Ihr bislang letztes Viertelfinale bei einem WTA-Turnier hatte Korpatsch im Juli 2021 im polnischen Gdingen erreicht.