Nimmt Ricciardo den Red-Bull-Sitz 2025 ins Visier?

Am Wochenende feiert Daniel Ricciardo sein Comeback in der Formel 1. Der Australier nimmt langfristig laut Christian Horner einen Platz im Red Bull ins Visier.

Daniel Ricciardo kehrt am Wochenende beim Großen Preis von Ungarn in die Formel 1 zurück und ersetzt im AlphaTauri Nyck de Vries. Ausschlaggebend für den Tausch waren die starken Rundenzeiten vom Australier beim Reifentest in Silverstone.