"Passt bestimmt ganz gut" - Rangnick überzeugte RB-Neuzugang von Wechsel nach Leipzig

Baumgartner will mit Leipzig Titel gewinnen

Mit dem Wechsel verfolgt Baumgartner auch sein „Ziel, irgendwann Titel zu gewinnen“, wie er bei seiner Vorstellung am Mittwoch sagte: „Erinnern wird man sich immer an die Titel und die Momente, in denen man einen Pokal oder eine Schale hochhebt. Ich freue mich drauf, jetzt wirklich eine geile Mannschaft zu haben. Da ist sicher was möglich.“