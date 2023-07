Fehlschuss-Festival! Spott für Arsenal-Neuzugang Havertz nach Negativrekord

Arsenals Rekordsommer: Mit Havertz & Rice an die Spitze der Premier League?

Kurz bevor Arsenal sein erstes Spiel auf der USA-Tour gegen ein MLS All-Star-Team absolviert, trafen die beiden Mannschaften in einer Skill Challenge aufeinander. Diese gewannen die Gunners dank des Treffers von Auston Trusty im Lattenschießen mit 6:5.

Auch Kai Havertz hatte dabei großen Anteil an einem Punkt. Bei der zweiten Challenge, der „touch“-Challenge, kam der Neuzugang auf 86 Zähler. Für das MLS-Team ging in dieser Challenge übrigens Hany Mukhtar an den Start.