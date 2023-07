Formel 1: Zukunft von Mick Schumacher? Haas-Teamchef Steiner mit Kehrtwende

Schumachers Hommage an seinen Vater

Nach zwei Jahren in der Formel 1 beendete der US-Rennstall Haas nach der vergangenen Saison die Zusammenarbeit mit Mick Schumacher. Im Mittelpunkt dabei: Teamchef Günther Steiner, der sich nicht unbedingt als größter Fan des Deutschen hervorgetan hatte.

Nun hat sich der Südtiroler zu seinem ehemaligen Schützling geäußert und dessen Chancen auf ein erneutes Cockpit eingeschätzt. „Ich glaube er ist noch in der besten Position, ein Stammcockpit zu finden von all den Fahrern, von den Rookies, die da draußen sind“, erklärte er im Interview mit ntv .

Und weiter: „Er ist mit Mercedes liiert und logischerweise hat Mercedes viele Kundenteams. Da könnte es was werden. Er ist in der besten Position von allen Leuten, ob es klappt oder nicht, weiß ich nicht. Ich mische mich da auch nicht ein, was andere Teamchefs entscheiden. Diese Entscheidungen muss jeder für sich treffen und mit der Verantwortung leben.“