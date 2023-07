Diablo IV: Unschöne Überraschungen im neusten Patch

Mit dem Update 1.1 steht der Beginn der Saison der Entarteten in D4 am 20.07 bevor und bringt neben den neuen Inhalten (Battlepass, Cosmetics und Co.) auch Balance-Änderungen mit sich. Zu Schade, dass diese in der Community für negatives Aufsehen sorgen, da viele Änderungen die Probleme des Spiels nicht lösen, sondern nur verstärken.