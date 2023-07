„Majorin“ Issinbajewa darf Arbeit im IOC fortsetzen

Die Russin Jelena Issinbajewa bleibt Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees und darf ihre Arbeit in der Athletenkommission fortsetzen. Das teilte die frühere Stabhochspringerin über ihre Sozialen Kanäle mit. Das IOC bestätigte, dass die Ethikkommission keine Hinweise auf „aktive Unterstützung“ des Krieges und Verträge zwischen Issinbajewa und dem russischen Militär in der Zeit nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 gefunden habe.