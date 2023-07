Lewandowski vs. FC Bayern: Das Ende einer Schlammschlacht

Bei den Fans kam der Wechsel ganz und gar nicht gut an, zumal Kahns Bestätigung am Tag der offiziellen Teampräsentation stattfand.

Lewandowski von Salihamidzic-Aussage irritiert

Kahn wird wegen Lewy deutlich

Lewandowski schießt Giftpfeile ab

Es wurde immer deutlicher, dass das Verhältnis bröckelt - und kurze Zeit später holte der Pole während der Nations League zum Rundumschlag aus. „Was sicher ist, meine Ära beim FC Bayern München ist vorbei. Angesichts dessen, was in den letzten Wochen vorgefallen ist, sehe ich keine Möglichkeit, meine Karriere bei diesem Klub fortzusetzen.“

Darauf folgte der sprachlich noch heftigere Knall: „Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit“, sagte der damals 33-Jährige Anfang Juni im Podcast mit OnetSport : „Etwas in mir ist gestorben.“

Kahn bleibt hart - zunächst

Er war an der Säbener Straße und wirkte lust- bzw. teilnahmslos. Man konnte deutlich erkennen, dass er keine Lust verspürte, in München auf dem Trainingsplatz zu stehen.

Kahn stichelt gegen Lewandowski

Lewandowski teilt erneut gegen Bayern aus

Lewandowski-Abgang sorgt für Fan-Ärger

Anfang August fand Lewandowski im exklusiven Interview mit SPORT1 nettere Worte bezüglich seines Abschieds: „Es war ein komisches Gefühl, zum letzten Mal zum Trainingsgelände zu fahren. Der Verein und die Stadt bedeuten mir sehr viel, in München sind meine zwei Töchter zur Welt gekommen und wir haben uns auch noch einmal von allen Leuten verabschiedet, an der Säbener Straße und im Kindergarten.“

Zudem machte er deutlich: „Es gab keinen Tag, an dem ich mich zurückgelehnt habe. Das wissen auch die Verantwortlichen. Gegenseitige Dankbarkeit, gegenseitiger Respekt - so sind wir miteinander verblieben. Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben.“

Lewandowski konnte den Fan-Ärger dennoch nachvollziehen: „Ich weiß, dass das vielen Fans wehgetan hat. Ich kann sie verstehen und mich dafür jetzt nur entschuldigen. Für mich war es in diesem Moment wichtig und notwendig, klarzumachen, dass ich bereit für eine Veränderung bin. Am Ende sind wir alle nur Menschen, oder? Nach zwölf Jahren in Deutschland stand für mich fest: Ich bin hier fertig. Das wollte ich verdeutlichen - weil es für den FC Bayern in dieser Phase natürlich auch nicht einfach war, einem Verkauf zuzustimmen. Es war eine schwierige Situation für alle Beteiligten und wir mussten die beste Lösung finden.“