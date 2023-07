Deutsche Olympia-Konkurrenz schon in Gesprächen mit dem IOC

Die internationale Konkurrenz ist einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung weit voraus. Das ließ IOC-Präsident Thomas Bach bei einem Pressetermin in Hamburg durchblicken. Es gebe „eine gute zweistellige Zahl an Interessenten, die sich bereits in Konsultationen mit der Future Host Commission befindet“, sagte Bach. In den Gesprächen mit der Kommission, die an die Exekutive berichtet, geht es um die Ausrichtung zukünftiger Sommer- oder Winterspiele.