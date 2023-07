Für Spiele der Frauen-Fußball-WM: Brasilien passt Arbeitszeiten der Beamten an

Zum ersten Gruppenspiel der Südamerikanerinnen am Montag gegen Panama (ab 13.00 Uhr im LIVETICKER) tritt die Regelung in Kraft, welche bislang nur bei Endrunden der Männer umgesetzt worden war.

"Es ist ein Maß an Gerechtigkeit, Beamten, welche die Spiele sehen wollen, die gleichen Rechte wie während der Männer-WM zu geben", sagte die Ministerin für Management und Innovation, Esther Dweck, am Dienstag. Wenn die Selecao auf der anderen Seite der Erde bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) anstößt, ist es in der Heimat 7.00 Uhr oder 8.00 Uhr morgens.