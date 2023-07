Tuchel: Kimmich-Abschied wäre Überraschung - Lob für Kim

Für Trainer Thomas Tuchel von Bayern München wäre ein Abgang von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich „eine große Überraschung“. Ausschließen, dass der 28-Jährige den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer noch verlässt, wollte er allerdings nicht.

"Meine Güte, Transferperiode ist Transferperiode", sagte Tuchel am Rande des Trainingslagers am Tegernsee, "deshalb habe ich ganz allgemein gesagt: Es ist immer alles möglich. Ich fange nicht an zu dementieren, das macht keinen Sinn."