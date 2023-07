Hülkenberg erwartet "keine kurzfristige Lösung"

Reifenverschleiß und Motorschäden: Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) sieht keine schnellen Antworten auf die Probleme bei seinem Haas-Team. "Wir arbeiten sehr hart an den Schwachstellen und versuchen, sie zu beheben", sagte Hülkenberg vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Dennoch gebe es "vielleicht keine kurzfristige Lösung, aber wir sind zuversichtlich, dass wir die Probleme in den Griff bekommen werden".

Zuletzt beklagte Haas innerhalb kürzester Zeit drei schwerwiegende Defekte an den Power Units von Ferrari, zudem haben Hülkenberg und sein Teamkollege Kevin Magnussen stets mit dem großen Reifenverschleiß an ihren Autos zu kämpfen. In der Teamwertung rutschte Haas zuletzt auf Rang acht ab.