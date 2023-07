Anzeige

Schwimm-WM: Wellbrock startet nicht in der Freiwasserstaffel Freiwasserstaffel ohne Wellbrock

Florian Wellbrock verzichtet auf den Staffelstart © AFP/SID/PHILIP FONG

SID

Olympiasieger Florian Wellbrock wird nach seinem Doppelgold bei der Schwimm-WM in Fukuoka nicht in der deutschen Freiwasserstaffel an den Start gehen.

Olympiasieger Florian Wellbrock wird nach seinem Doppelgold bei der Schwimm-WM in Fukuoka nicht in der deutschen Freiwasserstaffel an den Start gehen. Der 25-Jährige bereitet sich stattdessen schon auf die Beckenrennen in der zweiten Woche vor. Den Magdeburger wird über 4x1,5 km am Donnerstag (1.00 Uhr MESZ) im Momochi Seaside Park sein Klubkollege Rob Muffels ersetzen.

"Wir haben festgestellt, dass es nicht so einfach ist, diese beiden Sachen zu kombinieren und in beiden Extremen erfolgreich zu sein", sagte Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn: "Deshalb haben wir uns jetzt entschieden, nach den 5 km umzuschalten und die Vorbereitung auf das Beckenschwimmen zu starten." So habe Wellbrock sechs Tage Zeit, um sich auf die 800 m Freistil vorzubereiten.

Anzeige

Der sechsmalige Weltmeister strebt in Fukuoka auch Gold im Becken an - vor allem auf seiner Paradestrecke 1500 m, auf der er im vergangenen Jahr seinen WM-Titel verloren hatte. Dennoch hatte er nach dem Triumph über 5 km angedeutet, gerne auch in der Staffel schwimmen zu wollen. Das gemischte Quartett könnte nach den vier Goldmedaillen von Wellbrock und Leonie Beck einen Rekord aufstellen und dafür sorgen, dass erstmals alle Freiwassertitel bei einer WM an eine Nation gehen.

"Ich habe zwar eine überragende Form, aber ich glaube, der Staffel tut es ganz gut, wenn man da ein bisschen Frische reinbringt", sagte Wellbrock: "Rob ist perfekt vorbereitet, er wird mich ausgezeichnet vertreten."