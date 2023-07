Ultimate Team wird in EA SPORTS FC 24 stark verändert: Frauen & Mixed-Teams

Mit EA SPORTS FC 24 erfindet sich Electronic Arts zu einem gewissen Maße neu, möchte aber weiterhin an den Erfolgen der FIFA-Serie festhalten. Entsprechend dürfte es niemanden verwundern, dass das Unternehmen auch in EA FC 24 den Ultimate-Team-Modus anbieten wird. Dieser wurde jedoch stark überarbeitet beziehungsweise bietet ein umfangreiches Erlebnis, als die letzten Jahre zusammen.

Frauen & Mixed-Teams möglich!

Dass das überhaupt möglich ist, liegt an den zahlreichen „Neuverpflichtungen“ EAs. Waren in FIFA 23 bereits einige Frauen-Ligen enthalten, werden diese nun um die Liga F, Spanien, und der deutschen Frauen-Bundesliga erweitert. Die Spielerinnen werden in Zukunft neben den männlichen Spielern in den verschiedenen UT-Packs zu finden sein.