Torfestival bei erstem Bayern-Test

Bayern München ist mit einem Torfestival in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee mit 27:0 (18:0) gegen den Neuntligisten FC Rottach-Egern locker-leicht durch.

Die Bayern weilen noch bis Donnerstag zur Vorbereitung am Tegernsee. Von Montag an bis 3. August begeben sie sich auf Asienreise. In Tokio finden weitere Testspiele gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29.) statt, in Singapur ist der FC Liverpool (2.8.) Gegner.