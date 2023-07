Transfer von RB-Talent: Van der Brempt wechselt auf Leihbasis zum HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV bastelt weiter am Kader für die Mission Bundesliga-Aufstieg.

Wie der HSV am Dienstagabend mitteilte, wechselt Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt (21) auf Leihbasis vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg in die Hansestadt. Der belgische U21-Nationalspieler ist bereits der fünfte Neuzugang des Sommers.

„Ignace passt mit seinem Spielerprofil optimal in unsere Planungen: Er hat in den vergangenen Jahren in Spitzenteams gespielt, ist daher ständigen Erfolgs- und Leistungsdruck gewohnt“, sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV: „Zudem bringt er die physischen, technischen und taktischen Voraussetzungen für die 2. Bundesliga mit und hat trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt.“