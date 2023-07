Van der Sar meldet sich aus dem Krankenhaus

Die niederländische Torhüterlegende hat sich erstmals seit seiner Hirnblutung selbst zu Wort gemeldet und in den Sozialen Medien gleich gute Neuigkeiten verbreitet. Der 52-Jährige hat demnach die Intensivstation verlassen.

"Ich bin jedoch immer noch im Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich nächste Woche nach Hause gehen und den nächsten Schritt bei meiner Genesung machen kann", schrieb van der Sar zu dem Bild aus dem Krankenbett. Darin sitzt er aufrecht in einen blauen Sportpulli gekleidet, seine Frau lehnt sich an ihn an.