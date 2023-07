"Dramatisch zu sehen": Formel-1-Experte Timo Glock enttäuscht von Deutschland

Schumachers Hommage an seinen Vater

Die Formel 1 erlebt aktuell weltweit einen großen Boom. Immer mehr Menschen begeistern sich für die Königsklasse des Motorsports. In Deutschland ist von dem Aufschwung nichts zu spüren. F1-Experte Timo Glock schlägt Alarm.

Timo Glock zeigt sich enttäuscht von dem relativ geringen Formel-1 -Interesse in Deutschland.

Der ehemalige F1-Pilot kritisiert, dass die aktuelle Boom-Phase der Königsklasse in Deutschland fast gar nicht zu spüren sei.

„Anscheinend überall auf der Welt findet man die Formel 1 sehr interessant“, sagte Glock der Deutschen Presse-Agentur : „Es ist dramatisch zu sehen, dass wir in Deutschland nicht davon profitieren können.“

Diese fehlende Entwicklung könne auch daran festgemacht werden, dass im Rekord-Kalender für die kommende Saison wieder kein Platz für einen Grand Prix in Deutschland sei.

Formel 1: Andere Länder haben Deutschland Rang abgelaufen

Mit den USA hat die Formel 1 dagegen einen komplett neuen Zug-Markt hinzugewonnen. Gleich drei Rennen finden in Zukunft in den USA statt.

Eine Entwicklung, die für Glock nicht überraschend kommt: „Der WM-Kampf von Lewis Hamilton und Max Verstappen 2021 war ein absolutes Highlight. Das war eine superspannende Saison über das gesamte Jahr hinweg, was, glaube ich, zu einem großen Boom geführt hat, speziell in Amerika.“

Gerade die Netflix-Serie „Drive to survive“ die diese Saison hautnah und mit zusätzlichen Hintergrund-Storys begleitet hatte, trug dazu bei, dass die Formel 1 in den USA wieder zum echten Kassenschlager wurde.

Die Serie hat mittlerweile fünf Staffeln und hat für einen echten Boom der Formel 1 gerade in Übersee gesorgt.

Formel 1 attraktiv wie lange nicht mehr

Deutsche Investoren fühlen sich vom neuen Boom bisher allerdings wohl noch nicht angesprochen und so rückt ein Grand Prix in Deutschland zumindest aktuell in weite Ferne.