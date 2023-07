Tennis: Zverev müht sich ins Achtelfinale von Bastad

"Es ist nie einfach, er ist ein Gegner, der extrem gut spielt", sagte Zverev nach seinem Auftaktsieg: "Am Ende des Tages bin ich froh, dass ich in der zweiten Runde bin. Das ist das Wichtigste."

In der nächsten Runde des mit 630.705 Euro dotierten Sandplatz-Turniers trifft der Hamburger, der in Schweden die Nummer fünf der Setzliste ist, nun auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Dort muss sich Zverev, der nach seiner schweren Knöchelverletzung weiter nach Konstanz sucht, aber steigern. Weitere deutsche Spieler stehen in Bastad nicht im Hauptfeld.