Bach sieht "respektvolle Wettkämpfe" mit Ukrainern und Russen

Der 69-Jährige glaubt zudem nicht an einen Boykott der Ukraine, wenn sich das IOC dazu entschließt, Russen und Belarussen in Paris als neutrale Athletinnen und Athleten starten zu lassen. „Stellen Sie sich vor: Die ukrainische Mannschaft auf der Seine, 400.000 an den Ufern und mehr als eine Milliarde am TV. Das ist ein Moment, den sich die Ukraine nicht entgehen lassen wird“, sagte Bach über die geplante Eröffnungsfeier im Zentrum von Paris.