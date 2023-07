Transfermarkt: Bayerns Neuzugang Kim bekommt ruhmreiche Trikotnummer

Der FC Bayern hat am Dienstagabend die Verpflichtung des Verteidigers vom SSC Neapel bekannt gegeben . Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Der Südkoreaner wird in der Zukunft mit der Nummer 3 für den deutschen Rekordmeister auflaufen.

„Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers. Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet. Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln“, sagte Kim in der Mitteilung der Bayern