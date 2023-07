Das bietet der FIFA-Nachfolger: EA SPORTS FC 24 erscheint mit Hypermotion V, PlayStyles & verbesserten Inhalten

Anzeige

Kommenden September wird EAFC 24 die Nachfolge von FIFA 23 antreten. Hier grüßt Rudi Völler vom Bild! © Electronic Arts

Florian Merz

Am 29. September erscheint EA SPORTS FC für alle gängigen Plattformen und auch Nintendos Switch wird in den Genuss von Electronic Arts hauseigener Fußballsimulation kommen. Doch was genau hat sich gegenüber FIFA 23 verändert?

Ein neues Jahr, ein neues FIFA. Ähnlich der von Activision veröffentlichten Call-of-Duty-Reihe ist ein jährliches FIFA-Spiel beinah schon so sicher wie das Amen in der Kirche. Nicht aber 2023! Electronic Arts und der Fußball-Weltverband gehen ab sofort getrennte Wege, was das Entwickler-Unternehmen jedoch nicht davon abhält, weiter Fußballspiele zu produzieren.

Entsprechend folgt auf FIFA 23 die Eigenmarke EA SPORTS FC. Dabei hat sich jedoch wesentlich mehr getan, als nur den Namen zu ändern, wie Electronic Arts vergangene Woche der anwesenden Presse präsentierte.

Hypermotion V, PlayStyles powered by OPTA und Frostbite

Mit EA SPORTS FC 24 fängt Electronic Arts nicht bei null an, stattdessen baut das aus den US stammende Unternehmen auf bestehende Fundamente, die schon in FIFA 23 zum Einsatz gekommen sind. Entsprechend gibt es mit Hypermotion V eine neue, verbesserte Variante der bekannten Capture-Systematik. Doch anstatt wie bei früheren Spielen auf komplette Motion Capture Suits zu setzen, bei denen die Spieler in einem besonderen Aufzug über das Spielfeld rennen, ist Hypermotion V dazu in der Lage, bereits Aufnahmen eines Fußballspiels zu analysieren und auszuwerten. Dadurch war EA dazu imstande, mehr als 180 Matches zu untersuchen und in die Entwicklung von EA SPORTS FC 24 einfließen zu lassen. EA spricht dabei auch von „Volumetric Motion Capture“.

Bei PlayStyles hingegen handelt es sich um eine weitere, neue Mechanik, die sich auf Statistiken des britischen Analyseunternehmens OPTA stützen. Anhand dieser Daten ist EA dazu in der Lage, Spielern wie Spielerinnen auf Basis ihrer Spielstile eine besondere Note zu verpassen. Gelingt zum Beispiel Erling Haaland ein Traumtor aus der Distanz, kann seine Karte in Ultimate Team mit einem entsprechenden Spielstil versehen werden, der eben diese Situation hervorhebt, beziehungsweise der Karte entsprechende Stärken verpasst. Hierbei ist jedoch in PlayStyle und PlayStyle+ zu unterscheiden, wovon letzteres ausschließlich den besten Spieler:innen der Welt vorbehalten ist. Insgesamt wird EA SPORTS FC 34 verschiedene Spielstile bieten.

