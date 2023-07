Tennis: Wie Papa Björn - Leo Borg feiert ersten Sieg auf ATP-Tour

Wie der Vater, so der Sohn. Leo Borg gewinnt seinen ersten ATP-Titel und tritt damit in die großen Fußstapfen der Tennis-Ikone Björn Borg.

Der 20-Jährige bezwang bei seinem Heimspiel in Bastad in der ersten Runde Landsmann Elias Ymer mit 7:6 (7:5), 6:3. In der zweiten Runde trifft er nun auf den Argentinier Federico Coria.