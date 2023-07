"Egal, wo ich sein werde...": Kim verabschiedet sich von Neapel

Wenige Minuten vor seinem offiziellen Wechsel zum FC Bayern wählt Neuzugang Min-Jae Kim emotionale Abschiedsworte an die Fans und Mitspieler der SSC Neapel. Dazu gibt der Verteidiger ein Versprechen ab.

„An meinen leidenschaftlichen Verein Neapel, Mister Spalletti, meine Teamkollegen, und vor allem an alle Neapel-Fans, ich möchte meinen Dank aussprechen“, sagte der südkoreanische Innenverteidiger am Dienstag in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.