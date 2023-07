„Sehr traurig“: Verletzte Mihambo sagt WM-Start ab

Die Titelverteidigung fällt aus: Weitsprung-Star Malaika Mihambo (29) hat ihren Start bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) abgesagt. „Ich bin sehr traurig, dass die Saison nicht wie geplant stattfinden und ich bei der WM in Budapest nicht an den Start gehen kann“, sagte Mihambo, die in Ungarn ihren Gold-Hattrick anpeilen wollte: „Ich bin, wie man bei den deutschen Meisterschaften gesehen hat, in absoluter Top-Form in Richtung WM gewesen. Das hätte ich gerne in Budapest gezeigt.“