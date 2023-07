WM-Traum geplatzt! Saisonaus für Mihambo nach Muskelfaserriss

Malaika Mihambo muss auf ihre Titelverteidigung bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) verletzungsbedingt verzichten. Das gab Mihambo am Dienstag bekannt.

Grund dafür ist ein kleiner Muskelfaserriss am Oberschenkel, den sich die 29-Jährige bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel zugezogen hatte, nachdem sich die Olympiasiegerin zuvor auf starke 6,93 Meter gesteigert hatte.

Danach war Mihambo in ein Rehazentrum in Salzburg in Behandlung gegangen und sicherheitshalber trotzdem für die WM nominiert werden - doch die Zeit reicht nicht aus. Vielmehr soll die Verletzung im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris nun vollständig auskuriert werden.