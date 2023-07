Kane spielt eine Halbzeit - Spurs 2:3 gegen die Hammers

Der von Bayern München umworbene Harry Kane ist im Testspiel in Perth gegen Conference-League-Sieger West Ham United (2:3) ohne Tor geblieben.

Englands Fußball-Starstürmer Harry Kane, der vor einem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Bayern München steht, ist im innerenglischen Testspiel in Perth gegen Conference-League-Sieger West Ham United ohne Tor geblieben. Die Spurs verloren gegen den Londoner Rivalen mit 2:3 (0:2).

Nach der ersten Halbzeit wurde Kane ausgewechselt. Tottenham glich zwar zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aus, verlor am Ende aber dennoch. Der Transfer des Torjägers an die Säbener Straße ist immer noch in der Schwebe, der 29-Jährige ist der Wunschkandidat des FC Bayern für die Mittelstürmerposition.