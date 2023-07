Jan Ullrich zu Krise: "Kokain in Massen, Whiskey wie Wasser"

Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat in einem Teaser zu einer Amazon-Dokumentation Einblicke in seine überstandene schwere Lebenskrise gegeben.

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich hat in einem Teaser zur vierteiligen Amazon-Dokumentation „Jan Ullrich – Der Gejagte“ Einblicke in seine inzwischen überstandene schwere Lebenskrise gegeben. „Mir ging‘s auch richtig scheiße. Ich habe Kokain in Massen genommen. Ich habe Whiskey wie Wasser getrunken“, sagte Ullrich: „Bis kurz vor Exitus.“