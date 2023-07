Tennis: Korpatsch im Achtelfinale von Budapest

Tamara Korpatsch zog beim WTA-Turnier in Budapest souverän ins Achtelfinale ein. Die 28-Jährige bezwang am Dienstag Valentini Grammatikopoulou.

Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Budapest souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die 28-Jährige aus Hamburg, die zuletzt beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, bezwang am Dienstag beim ungarischen Sandplatzturnier die Griechin Valentini Grammatikopoulou 6:4, 6:4.