FC Bayern: Testspiel gegen Rottach-Egern LIVE im TV, Stream & Ticker

Insider klärt auf: So plant Bayern auf der Torwartposition

Der FC Bayern bestreitet sein erstes Testspiel der aktuellen Saisonvorbereitung. Der deutsche Rekordmeister gibt sich am Tegernsee gegen einen ortsansässigen Klub die Ehre.

Für den FC Bayern steht das erste Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 an.

Am Dienstag trifft das Team von Trainer Thomas Tuchel am Rande seines Trainingslagers am Tegernsee auf den ortsansässigen FC Rottach-Egern.