FC Bayern holt neuen Sportdirektor!

Überraschender Name: Doppelpass diskutiert Salihamidzic -Nachfolge

Der FC Bayern findet in Österreich einen Nachfolger für den geschassten Hasan Salihamidzic. Der neue Mann gilt auch als Talent-Späher - und kommt aus dem RB-Imperium .

Der Österreicher tritt damit in die Fußstapfen von Hasan Salihamidzic, der am Ende seiner Amtszeit sogar in den Bayern-Vorstand aufgerückt war.