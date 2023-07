Tour de France: Wer siegt im Kampf gegen die Uhr? 16. Etappe LIVE im TV, Stream, Ticker

Seit zwei Wochen messen sich Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar Rad an Rad , am Dienstag wird der spannende Zweikampf um das Gelbe Trikot in einem Fernduell fortgesetzt.

Die Profile der Etappen der Tour de France 2023 zum Durchklicken:

Der Tour-Auftakt in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland wird der zweite nach dem Grand Départ in San-Sebastián von 1992 und der 25. außerhalb Frankreichs sein. Nach drei Etappen auf der Südseite der Pyrenäen verläuft die restliche Tour durch Frankreich: Auf dem Programm stehen sechs Regionen und 23 Departements. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

1. Etappe - Sa. 01. Juli 2023 - Bilbao - Bilbao - 182 km - Hügelig: Etappenjäger müssen sich im Baskenland keine Sorgen machen, nicht auf ihre Kosten zu kommen: Mit 3.300 Höhenmetern und einer doppelten Startrampe – den Anstiegen von Vivero und Pike – wird es nicht an Chancen mangeln, sich auf den letzten 30 km abzusetzen. Die Aussprache um das erste Gelbe Trikot bleibt Angreifern vorbehalten, die Temperament haben und ihren Instinkt ebenso einzusetzen wissen wie ihre Muskelkraft. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

2. Etappe - So. 02. Juli 2023 - Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien - 209 km - Hügelig: Stammgäste der Clasica San Sebastián sind hier in vertrautem Gelände, vor allem beim 8 km langen Anstieg von Jaizkibel, der bei der Entscheidung ein Wörtchen mitzureden haben wird. Nach dem Gipfel bleiben noch knapp 20 km und eine steile Abfahrt nach San-Sebastián. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

3. Etappe - Mo. 03. Juli 2023 - Amorebieta-Etxano - Bayonne - 187.4 km - Flachetappe: Mit dem Grenzübertritt nach Frankreich, der im Departement Pyrénées-Atlantiques erfolgt, beginnt eine neue Partie, die die Sprinter ins rechte Licht rückt. Es gibt ein Wiedersehen mit Bayonne und das Profil des Finales eignet sich für verschiedene Manöver, mit denen die Teams ihre Sprinter in Position bringen können. Der erste Sieg verleiht immer Rückenwind. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

4. Etappe - Di. 04. Juli 2023 - Dax - Nogaro - 182 km - Flachetappe: Die Bühne ist bereitet für eine Revanche unter den Sprintern. Die hügeligen Konturen des Departements Gers könnten aber auch eine kleine Ausreißergruppe begünstigen. Wenn sie dem Peloton Paroli bieten will, muss sie sich aber gut verstehen. Die Zieleinfahrt auf der Motorsport-Rennstrecke von Nogaro verleiht dem heutigen Blumenstrauß bei der Siegerehrung eine besondere Duftnote. Es ist davon auszugehen, dass sich die Boliden im Peloton auf der 800 m langen Zielgeraden beweisen wollen. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

5. Etappe - Mi. 05. Juli 2023 - Pau - Laruns - 163 km - Gebirge: Wenn sich die Tour den ersten Bergen nähert, stellen sich immer viele Fragen. Die Anstiege zum Col de Soudet, gefolgt vom Col de Marie Blanque, werden Aufschluss über die Form der Titelanwärter geben, aber das Gelände eignet sich noch nicht für großangelegte Offensiven. Es sei denn… © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

6. Etappe - Do. 06. Juli 2023 - Tarbes - Cauterets-Cambasque - 145 km - Gebirge: Die Herausforderung in den Pyrenäen geht mit einer Strecke weiter, die den Ambitionierten die Pässe des Col d’Aspin und Col du Tourmalet in den Weg stellt. Dabei könnte das Gebirgsprogramm noch andere Begehrlichkeiten wecken. Die fittesten Etappenjäger versuchen womöglich, nach dem Gelben Trikot zu greifen, denn der Anstieg zur Hochebene von Cambasque stellt mit einer Steigung von 5,5% über 16 km kein unüberwindbares Hindernis dar. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

7. Etappe - Fr. 07. Juli 2023 - Mont-de-Marsan - Bordeaux - 170 km - Flachetappe: Die Stippvisite im Departement Landes bietet nur wenig Hoffnung auf Ausreißversuche, denn das Profil lädt die Teams der Sprinter ein, das Rennen zu kontrollieren. Die 2 km lange gerade Zielgerade auf den Quais bietet ihnen Gelegenheit, ihre Argumente aufzufahren, um mit hohem Tempo über die Ziellinie in der Nähe der Place des Quinconces zu gehen, die man in Bordeaux gern als größten Platz Frankreichs präsentiert. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

8. Etappe - Sa. 08. Juli 2023 - Libourne - Limoges - 201 km - Hügelig: Auch wenn ein Sprint dem anderen folgen mag, ähneln sie einander nicht unbedingt. Limoges könnte insofern Überraschungen bereithalten, als das die heutige Zieleinfahrt für die explosivsten Sprinter geeignet ist, die einen kurzen, aber schwierigen Anstieg in Stufen meistern können, um sich im Finale durchzusetzen. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

9. Etappe - So. 09. Juli 2023 - Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme - 182.5 km - Gebirge: Es besteht kein Zweifel daran, dass die Freude über das Wiedersehen mit dem Puy de Dôme nach 35 Jahren den Appetit der reinrassigen Kletterer anregen wird. Die Steigungen in der Auvergne werden dafür sorgen, dass die Beine möglicher Anwärter bereits ziemlich beansprucht werden, bevor sie diesen furchterregenden und majestätischen Gipfel in Angriff nehmen. Am Ende eines Tages mit 3.600 Höhenmetern erreicht die mittlere Steigung auf den letzten 4 km noch einmal knapp 12%. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

10. Etappe - Di. 11. Juli 2023 - Vulcania - Issoire - 167.5 km - Hügelig: Nach einem wohlverdienten Ruhetag in Clermont-Ferrand steht erneut das Zentralmassiv auf dem Programm. Einen Platz in der Ausreißergruppe muss man sich hier verdienen. Die Durchquerung der Vulkankette der Chaîne des Puys sorgt dafür, dass sich die Spreu vom Weizen der zähesten Ausreißer trennt, bevor das Peloton Issoire erreicht. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

11. Etappe - Mi. 12. Juli 2023 - Clermont-Ferrand - Moulins - 180 km - Flachetappe: Ein historischer Tag bahnt sich an, denn mit der Ankunft des Pelotons in Moulins hat die Tour de France alle Präfekturen auf dem französischen Festland einmal besucht. Obwohl die Straßen im Departement Allier mit einer Abfolge kräftezehrender Anstiege furchtbar in die Waden gehen, bietet sich die 1.300 m lange Zielgerade im Herzen der Stadt den Sprintern an. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

12. Etappe - Do. 13. Juli 2023 - Roanne - Belleville-en-Beaujolais - 169 km - Hügelig: Die von Beginn an hügelige Etappe zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich für einen Ausreißversuch eignet. Die Strecke führt durch die Weinberge der Crus du Beaujolais, wo bereits vor den Anstiegen zu den Pässen Col de la Croix Montmain et Col de la Croix Rosier einiges an Bewegung im Feld sein dürfte. Das Finale mit Steigung bietet eine wunderbare Bühne für einen Sprint in Minimalbesetzung. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

13. Etappe - Fr. 14. Juli 2023 - Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier - 138 km - Gebirge: Das dynamische Format dieser Etappe, die vollständig durch das Departement Ain verläuft, lässt wenig Raum für Zweifel. Der Anstieg zum Plateau d’Hauteville-Lompnes geht in die Beine, aber auf die Favoriten wartet die wahre Herausforderung erst nach dem Ort Culoz: Auf dem 17,4 km langen Anstieg an der „Pyramide von Bugey“ mit einer mittleren Steigung von 7,1% kommen alle Karten auf den Tisch. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

14. Etappe - Sa. 15. Juli 2023 - Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil - 152 km - Gebirge: Die Fahrer werden für die Aussicht auf den Genfer See zu Beginn der Strecke vermutlich kein Auge übrig haben, denn alle haben die insgesamt 4.200 Höhenmeter dieser Etappe im Kopf, vor allem die Anstiege zum Col de la Ramaz und Col de Joux Plane. Allen wird auch klar sein, dass derjenige, der in Morzine gewinnen will, sein Talent auf der Talfahrt beweisen muss. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

15. Etappe - So. 16. Juli 2023 - Les Gets les portes du soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc - 179 km - Gebirge: Am Ende einer anspruchsvollen Woche winkt noch eine Aussprache unter den Führenden. Die Achterbahnfahrt durch Hochsavoyen führt das Peloton über die Pässe Col de la Forclaz de Montmin, gefolgt vom Col à la Croix Fry und Col aux Aravis. Die größte Herausforderung wartet aber mit dem Schlussanstieg in Le Bettex am Côte des Amerands, wo manche Abschnitte 17% Steigung haben. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

16. Etappe - Di. 18. Juli 2023 - Passy - Combloux - 22.4 km - Einzelzeitfahren: Das einzige Zeitfahren der Auflage 2023 zeichnet sich durch seine kurze Distanz und sein Profil aus, das für Kletterer günstig ist, die sich in dieser Einzeldisziplin zu Hause fühlen. Auf dem Programm steht der berühmte Anstieg von Domancy. Für den Träger des Gelben Trikots ist es die perfekte Gelegenheit, seine Überlegenheit zu beweisen. Für seine Rivalen ist die Stunde gekommen, zum Gegenangriff anzusetzen, der sich vermutlich über die ganze Woche erstrecken wird. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

17. Etappe - Mi. 19. Juli 2023 - Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel - 166 km - Gebirge: Die Etappe verspricht eine große Herausforderung, denn es gilt über den Tag verteilt mehr als 5.000 Höhenmeter zu verkraften oder für sich zu nutzen. Der letzte Teil führt das Peloton über den beeindruckenden Col de la Loze, bevor es in rasanter Talfahrt nach Courchevel geht, wo zum krönenden Abschluss die Start- und Landebahn des Flugplatzes mit einer Steigung von 18% wartet. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

18. Etappe - Do. 20. Juli 2023 - Moûtiers - Bourg-en-Bresse - 185 km - Hügelig: Das Alpengastspiel der Tour wird den Sprintern einiges an Durchhaltevermögen abverlangt haben. Sie werden heute mit einer Etappe entschädigt, deren Strecke Erhebungen sorgsam umgeht und ihre Rückkehr auf die Tour-Bühne begünstigen sollte. Auf dem letzten schnurgeraden Kilometer dürfen sie wieder das berauschende Gefühl ausleben, ihre Spitzengeschwindigkeit abzurufen. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

19. Etappe - Fr. 21. Juli 2023 - Moirans-en-Montagne - Poligny - 173 km - Flachetappe: Die Etappe schlängelt sich zwischen den zahlreichen Seen des Jura hindurch, ohne sich auf die Gipfel des Departements zu wagen. Der Anstieg von Ivory gut 30 km vor dem Ziel wird die Sprinter nicht davon abhalten, eine gigantische Startrampe für sich zu nutzen, die sie im Finale erwartet: eine fast 8 km lange Zielgerade. © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

20. Etappe - Sa. 22. Juli 2023 - Belfort - Le Markstein Fellering - 133.5 km - Gebirge: Am Tag vor dem Finale steht noch eine Etappe im Elsass auf dem Menü, die einigen schwer im Magen liegen dürfte, denn sie bietet auf kurzer Strecke nicht weniger als 3.600 Höhenmeter. Sollte zu diesem Zeitpunkt der Kampf um das Gelbe Trikot noch nicht entschieden sein, ist alles möglich: Nach dem Ballon d’Alsace bieten sich Angriffsmöglichkeiten am Col de la Croix des Moinats, wenig später am Col de Grosse Pierre und dann am Col de la Schlucht, bevor der Petit Ballon und Platzerwasel zu bezwingen sind… Vermintes Gelände! © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)