Leeds United: San Francisco 49ers übernehmen Kontrolle - neuer Vorsitzender und Manager vorgestellt 49ers übernehmen Traditionsklub

Die San Francisco 49ers haben die Kontrolle über den englischen Fußballclub Leeds United übernommen, wie dieser am Montag bekanntgab. Die Übernahme wurde von der English Football League genehmigt und ermöglicht „einen sofortigen Eigentümerwechsel“.

Neue Führung für Leeds United

Die San Francisco 49ers, Besitzer des NFL-Teams, haben nun auch die Kontrolle über den englischen Fußballclub Leeds United übernommen. Dies gab der Club am Montag bekannt, nachdem die English Football League den Verkauf genehmigt hatte. Leeds United stieg in dieser Saison aus der Premier League in die zweite Liga Championship ab.

Ein erfahrener Vorsitzender für Leeds United

Als neuer Vorsitzender des Clubs wird Paraag Marathe fungieren, der bereits als Direktor der San Francisco 49ers tätig ist. Marathe äußerte sich zur Übernahme und betonte die Notwendigkeit eines Neuanfangs für Leeds United: "Dies ist ein wichtiger Moment für Leeds United und wir sind bereits hart am Arbeiten. Diese Übernahme ist ein notwendiger Neuanfang, um einen neuen Kurs für den Club zu charten."

Starke Partnerschaft

Marathe tritt die Nachfolge von Andrea Radrizzani als Hauptanteilseigner von Leeds United an. Angus Kinnear bleibt weiterhin Geschäftsführer des Clubs. Marathe und der CEO der San Francisco 49ers, Jed York, leiten gemeinsam die 49ers Enterprises, die in Leeds United investiert haben. Seit 2018 haben sie ihren Anteil am Club kontinuierlich erhöht und im letzten Monat eine Vereinbarung zur Übernahme getroffen. Als Minderheitsteilhaber sind auch die NBA-Spieler Larry Nance Jr. und T.J. McConnell sowie die Golfer Jordan Spieth und Justin Thomas beteiligt. Letzter Woche gab auch NBA-Star Russell Westbrook bekannt, einen Anteil an der Gruppe erworben zu haben.

Neuer Manager für Leeds United

Leeds United hat vor zwei Wochen Daniel Farke, den ehemaligen Trainer von Norwich City, als neuen Manager für eine vierjährige Amtszeit verpflichtet. Farke führte Norwich in seiner zweiten Saison in die Premier League, bevor der Club in der Spielzeit 2019/2020 wieder in die Championship abstieg. In der vergangenen Saison gelang Norwich der Aufstieg zurück in die Premier League.

Radrizzani bedankte sich bei den Fans und äußerte sein Vertrauen in die 49ers Enterprises: "Es war mir eine Ehre, Leeds United in den letzten sechs Jahren zu leiten und so viel Zeit mit den besten Fans der Welt zu verbringen. Die 49ers Enterprises waren über Jahre hinweg fantastische Partner und ich bin zuversichtlich, dass sie Leeds auf die nächste Ebene bringen werden."

Es wurde nicht bekannt gegeben, ob Radrizzani weiterhin mit dem Club verbunden sein wird. Radrizzani ist auch Vorsitzender und Gründer der Sportübertragungsgruppe Eleven Sports.

