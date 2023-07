Isco über geplatzten Wechsel zu Union: „Das war respektlos“

Der spanische Dribbelkünstler Isco hat nach seinem im Winter geplatzten Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Union Berlin Vorwürfe gegen die Köpenicker erhoben. „Ich habe Schuld an vielen Dingen, aber was in Berlin passiert ist, war heftig“, sagte Isco im Interview mit der Marca, in dem er berichtet, dass die Berliner den unterschriftsreifen Vertrag kurzfristig überarbeitet hätten: „Binnen 15 Minuten haben sie die Hälfte am Vertrag geändert. Das war respektlos.“