Medien: DFL verhandelt mit Apple über Rechteverkauf

Apple wohl interessiert an Bundesliga-Rechten © AFP/GETTY IMAGES/SID/SCOTT OLSON

Der Technologie-Gigant Apple steht nach Informationen von World Soccer Talk und AppleInsider in Verhandlungen mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Der Traum des deutschen Profifußballs vom Einstieg eines US-Riesen wie Amazon, Google oder Disney in den Poker um die Medienrechte könnte offenbar bald Realität werden. Der Technologie-Gigant Apple befindet sich nach Informationen von World Soccer Talk und AppleInsider in Verhandlungen mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Demnach geht es in den Gesprächen zwar erst einmal um die Rechte für die USA und Kanada, doch Apple ist mit seinem Streamingdienst TV+ grundsätzlich meist an globalen Lizenzen interessiert. In Nordamerika liegen die Rechte bis zum Ende der Saison 2025/26 bei ESPN beziehungsweise DAZN.