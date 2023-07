WWE RAW: Titel-Überraschung und neue Ebene im Gigantenduell

Brock Lesnar verprügelt Cody Rhodes vor den Augen der Mutter

Der frühere UFC-Schwergewichtschampion griff Cody hinterrücks mit einem Stuhl an, verpasste ihm seinen Finisher F5, nahm ihn in den Kimura-Griff - mit dem er laut Story zwischenzeitlich Codys Arm gebrochen hatte - und schrie ihm schließlich die Worte „Challenge accepted, bitch“ ins Gesicht.

Das dritte Duell am 5. August steht damit (Match 1 war an Cody gegangen, Match 2 an Lesnar) - und womöglich liefert die Demütigung vor Codys Familie noch den Anlass für eine Zusatzklausel. Im Gespräch war vor einigen Wochen ein Bullrope Match, eine oft blutige Spezialität der Legende Dusty, in der beide Kontrahenten mit einer Kuhglocke aneinandergebunden sind.