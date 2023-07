Alcaraz neuer Tennis-König! Boris Becker sieht Machtwechsel vollzogen

Becker lobt Alcaraz

„2022 hat er die US Open gewonnen. Jetzt, in seinem zweiten Jahr, hat er die Leistung bestätigt mit einem Sieg gegen seinen größten Konkurrenten. Novak Djokovic hat nach dem Finale selbst gesagt, dass Alcaraz eine Mischung aus Roger Federer, Rafael Nadal und ihm selbst sei - was das größte Kompliment aller Zeiten ist. Diese Aussage lasse ich mal so stehen“, sagte Becker.