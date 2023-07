Netflix produziert WM-Doku über Rapinoe und Co.

Megan Rapinoe und Co. werden Netflix-Stars: Der Streamingdienst produziert im Rahmen der Fußball-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) eine Dokumentation über das US-Nationalteam. Geplant ist eine Serie über die Weltmeisterinnen mit mehreren Folgen. Produzent der Doku ist Connor Schell, der unter anderem auch für das Werk "The Last Dance" über NBA-Ikone Michael Jordan verantwortlich war.