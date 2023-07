Keine Stars, nur Pleiten: So schlecht ist Messis neues Team

Mega Empfang und Fan-Aufruhr! Messi-Wahnsinn in Miami

Der Argentinier, der zuvor für Paris Saint-Germain aufgelaufen war, unterschrieb am Samstag einen Vertrag bei Inter Miami in der MLS.

„Dies ist eine fantastische Gelegenheit und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen“, erklärte Messi, der in den USA rund 54 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll und am Sonntag offiziell vorgestellt wurde .

Inter Miami in der Krise

Seine künftigen Mitspieler zeigten noch am Samstag, was sie können – oder nicht können: Unter Neu-Coach Gerardo Martino, der zugleich sein Debüt feierte, verlor Miami mit 0:3 bei St. Louis City , ist damit seit elf Spielen ohne Sieg.

Der bislang letzte Erfolg datiert vom 14. Mai, als Inter gegen New England Revolution mit 2:1 gewann. Seitdem setzte es acht Niederlagen, dreimal spielte Miami unentschieden.

Messi trifft auf alten Bekannten

Zum Verständnis: Die ersten sieben Teams jeder Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs, zwei weitere Mannschaften dürfen sich in der Wildcard-Runde beweisen.

„Es geht darum, zusammenzuarbeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen, und ich freue mich sehr darauf, hier in meiner neuen Heimat mitzuhelfen“, erklärte Messi am Samstag ungeachtet der komplizierten Situation.

In Miami trifft er auf ein bunt zusammengestelltes Team, bei dem ihn zumindest ein vertrautes Gesicht erwarten wird: Sergio Busquets schloss sich ebenfalls im Sommer den Floridianern an. Die beiden spielten jahrelang gemeinsam beim FC Barcelona, fuhren unzählige Rekorde ein. Womöglich kommt bald auch noch Ex-Barca-Star Jordi Alba hinzu.

Keeper kassiert 36 Gegentore in 22 Partien

Dauerbrenner ist Torwart Drake Callender, der in dieser MLS-Saison 22-mal auf dem Feld stand.

Der 25 Jahre alte US-Amerikaner spielt seit 2019 bei Miami, zwischenzeitlich war er an Fort Lauderdale ausgeliehen. In dieser Saison kassierte er 36 Gegentore in 22 Partien.