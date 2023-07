Transfermarkt: Ausstiegsklausel abgelaufen - Bleibt Jonathan Tah Bayer treu?

Jonathan Tah ist ein wichtiger Baustein in Leverkusens Abwehrreihe. Seine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro wurde nicht aktiviert und ist somit abgelaufen. Bleibt er Bayer treu?

Seit vergangenen Dienstag steht Jonathan Tah mit Bayer Leverkusen wieder auf dem Trainingsplatz. „Er ist in guter Form zurückgekommen. Jona ist fit. Das ist die Grundlage, die Basis für die nächsten Schritte“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes .

Und Bayer wird vermutlich noch länger mit dem 27-Jährigen planen können, denn seine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro wurde nicht aktiviert. Rolfes bestätigte: „Wir haben es auf jeden Fall wieder in der eigenen Hand, weil die Klausel abgelaufen ist.“

Rolfes weiter: „Von daher gehen wir in unseren Planungen erst mal davon aus, dass er bleibt. Grundsätzlich ist das Transferfenster aber natürlich noch ein paar Wochen offen, deshalb kann es schon noch einige Bewegung geben.“

Ob Tah nun also in Zukunft weiterhin für die Werkself auflaufen wird, bleibt derzeit noch offen. Vor kurzem wurde allerdings bekannt, dass West Ham United um Bayers ehemaligem Manager Sport Tim Steidten an dem Abwehrhünen interessiert sein soll.