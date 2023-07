Transfermarkt: Bayern-Ikone empfiehlt diesen Torhüter

Wie Thomas Tuchel am Samstag bei der Pressekonferenz am Tegernsee allerdings berichtete, wird der 37-Jährige vermutlich das Supercup-Finale und sechs Tage später das erste Saisonspiel gegen Werder Bremen verpassen . „Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Saisonspiel. Wir haben keine Zeit im Überfluss, aber wir geben ihm die Zeit“, sagte Tuchel. „Der Plan ist, dass er nicht mit nach Asien fährt, sondern danach teil-integriert wird ins Mannschaftstraining“, fuhr der Bayern-Coach fort.

In seiner Kolumne in der Abendzeitung München äußerte sich nun Bayern-Legende Jean-Marie Pfaff zu der Torhüter-Frage. Er schrieb: „Die etatmäßige Nummer eins ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn nicht sogar der wichtigste, im System von Trainer Thomas Tuchel.“ Jetzt müsse der Verein darüber nachdenken, ob man Yann Sommer ziehen lassen oder halten wolle.

Mamardashvili-Transfer: „Eine Investition in die Zukunft“

„ Sommer möchte bei der EM in Deutschland im kommenden Jahr als Nummer eins der Schweiz dabei sein , daher muss er regelmäßig spielen. Sollte Neuer fit werden, dürfte das für Sommer in München schwierig werden“, schrieb Pfaff. Sommer sei also gut beraten damit, den Verein im Sommer zu verlassen.

Als Alternative tauchte in den Medien immer wieder auch der Name des 22-jährigen Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia in Verbindung mit dem FC Bayern auf. Pfaff ist sich sicher, dass Mamardashvili in den letzten Jahren überzeugt habe und schon im Alter von 22 Jahren eine große Ruhe und Souveränität ausstrahle.