Der heimliche Strippenzieher von Eintracht Frankfurt

Als der kicker im November 2002 in einem Artikel „Teuflischer Millionen-Wahnsinn“ über das finanzielle Desaster beim 1. FC Kaiserslautern berichtet hat, ging es auch um die Beteiligungen der Rogon AG.

Rund 1,8 Millionen Euro wanderten demnach in die Tasche von Mario Baslers Schwager Roger Wittmann - für drei Profis, die zusammen nur eine Million Euro gekostet haben.

Wittmann hatte viel Macht in Kaiserslautern und auf Schalke

Wittmann galt in Insiderkreisen, so berichtet es das Portal Der Westen im Mai 2018, als „Menschenfänger“. Auf Schalke hatte er dadurch großen Einfluss, wollte auch bei der Trainerwahl mitsprechen.

Der damalige Klubchef Clemens Tönnies hatte großes Vertrauen in ihn, er war Golfpartner. Wittmann brachte viele gute Spieler, genannt seien etwa Marcelo Bordon, Lincoln, Rafinha oder Jermaine Jones, in den 2000er Jahren nach Gelsenkirchen.

Struth betreut inzwischen sechs Eintracht-Spieler

Der Rheinländer schrieb in seiner 2021 erschienen Biografie mit Blick auf Spielertransfers von Toni Kroos, Marco Reus, Niklas Süle oder Mario Götze: „Wenn man solche Spieler berät, kommt man durch so ziemlich jede Tür. Wenn du durch viele Türen kommst, generierst du viele Informationen. Hast du viele Informationen, haben deine Spieler Vorteile.“

Zudem steht Eintracht-U19-Toptalent Anas Alaoui ebenfalls bei Sports360 unter Vertrag. Wird er so zum heimlichen Strippenzieher beim Conference-League-Teilnehmer?

Enge Zusammenarbeit zwischen Eintracht und Struth

Wie SPORT1 weiß, war die Menge an Spielern von ein- und derselben Berateragentur bei den Verhandlungen mit Ngankam intern bei den Frankfurtern ein Thema. Es wird zwar nicht als direkte Gefahr gesehen, doch optimalerweise zählen nicht zu viele Profis zu einer einzelnen Agentur.

Andererseits bietet Struth ein hochspannendes Portfolio. Die Eintracht sucht in einem Regal, in dem sie diese Kategorie Profis zur Verstärkung benötigt. Wie eng und gut die Zusammenarbeit nach einem kurzen Zwist rund um Trapps Zukunftsplanungen verläuft, zeigte die heimliche Vertragsverlängerung von Götze oder der Winterdeal von Max, den Struth bei Sky so kommentiert: „Für mich war es einer der aufwendigsten Transfers.“