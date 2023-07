Pyrotechnik im Revierderby: Geldstrafen für Dortmund

In der vergangenen Saison haben die BVB-Fans immer wieder über die Strenge geschlagen. Nun präsentiert der DFB dem Verein die Rechnung dafür.

Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag bekannt gab, wurde der BVB aufgrund dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens mit zwei Geldstrafen belegt.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim wurde derweil mit einer Geldstrafe in Höhe von 7300 Euro belegt. Am letzten Spieltag hatten Heidenheim-Fans während der zweiten Halbzeit im Spiel bei Jahn Regensburg Pyrotechnik gezündet und Gegenstände in den Innenraum geworfen.