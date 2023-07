Para-WM: Bensusan verteidigt Titel über 200 m

Irmgard Bensusan hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris ihren Titel über 200 m erfolgreich verteidigt.

Die 32-Jährige aus Leverkusen lief am Schlusstag der Wettkämpfe im Finale der Startklasse T64 in 26,82 Sekunden wie vor vier Jahren in Dubai zur Goldmedaille. Über die 100 m hatte Bensusan einen erneuten Triumph mit Rang sechs noch verpasst.