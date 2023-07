FC Bayern: VfB plant nächstes Angebot! Nübel will schnellstmöglich weg

Nach SPORT1 -Informationen will der VfB Stuttgart dem FC Bayern zeitnah ein zweites Angebot für Nübel unterbreiten. Auch Leeds United ist noch im Rennen um den Ersatzkeeper der Münchner, der zuletzt zwei Jahre an Monaco ausgeliehen war.

An Nübels Standpunkt hat sich nichts geändert: Er will – auch wenn bis zum Comeback von Manuel Neuer noch einige Wochen vergehen werden – schnellstmöglich weg, weil er der Meinung ist, dass es beim FC Bayern für ihn keine faire Chance auf einen Kampf um die Rolle als Nummer eins gibt.

Neuer beim FC Bayern gesetzt

„Ja, wir sind in Gesprächen“, sagte Stuttgart-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem 4:0-Erfolg der Schwaben im Testspiel beim SSV Reutlingen: „Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden.“