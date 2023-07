Tennis: Maria in Budapest im Achtelfinale

Tennisprofi Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Budapest in die zweite Runde eingezogen. Knapp zwei Wochen nach ihrem Erstrundenaus in Wimbledon setzte sich die 35-Jährige aus Bad Saulgau am Montag in Ungarn mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 gegen die Französin Carole Monnet durch. Im Achtelfinale trifft die an Position fünf gesetzte Maria auf Lokalmatadorin Fanny Stollar oder die Spanierin Irene Burillo Escorihuela.