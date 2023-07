2. Bundesliga: Favoriten-Duo! Wer wird neuer Schalke-Kapitän?

Anzeige

Vor gut einer Woche hat Danny Latza das Kapitänsamt des FC Schalke 04 niedergelegt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Es soll jedoch bereits ein Favoriten-Duo geben.

Nach Danny Latzas Abschied vom Kapitänsamt ist diese Frage noch nicht entschieden. Der Kandidatenkreis beim Zweitligisten wurde mittlerweile aber eingeengt.

Nach SPORT1-Informationen hat Trainer Thomas Reis die Mannschaft am vergangenen Freitag im Trainingslager in Mittersill in einem ersten Schritt demokratisch abstimmen lassen. Die Wahl aus der Mannschaft soll auf folgende vier Spieler gefallen sein: Simon Terodde bekam die meisten Stimmen, gefolgt von Dominick Drexler, Ralf Fährmann und Marcin Kaminski.

Entschieden ist die Wahl damit aber noch nicht. Trainer Reis, der sich in den kommenden Tagen festlegen will, will wohl keinen Torwart als Kapitän haben, weshalb Urgestein und Klublegende Fährmann rausfällt.

Es deutet also vieles auf Terodde, Drexler oder Kaminski hin.

Drexler, der vor allem in Schalkes erfolgreicher Aufstiegssaison und im Saisonendspurt der vergangenen Saison als Leistungsträger und Sprachrohr in der Kabine voranging, brachte sich jetzt im Gespräch mit den Ruhrnachrichten in Stellung: „Ja, ich würde es machen. Ich stehle mich nicht aus der Verantwortung. Aber wir haben einige Spieler, die dieses Amt ausführen können.“

Routinier Terodde, der eigentlich schon auf dem Absprung war und dann doch nochmal bei den Königsblauen verlängert hatte, genießt ebenfalls ein hohes Standing in der Mannschaft und beim Trainerteam. Anders als Drexler, der im Zweitliga-Gerüst unter Reis gesetzt sein dürfte, muss sich Terodde allerdings im Angriff dem Konkurrenzkampf mit Sebastian Polter und Bryan Lasme stellen.

Kaminski dürfte eher Außenseiter-Chancen haben. Bis zum Testspiel am Samstag in der Schalker Arena gegen den FC Twente dürfte sich Reis entschieden haben.