Nach Ärger um "verstörendes" Video vor Frauen-WM! Spanisches Team bittet um Vergebung

Vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland sorgen die Spanierinnen in den sozialen Netzwerken für Ärger. Jetzt folgt die Entschuldigung bei den Maori.

Vor der Frauen-WM tauchte ein Trainingsvideo der spanischen Nationalmannschaft auf, in dem sich vier Spielerinnen am traditionellen Haka, einem zeremoniellen Tanz der Ureinwohner Neuseelands, versuchten - und sich vermeintlich darüber lustig machen.

Er sagte bei 1news : „Ich weiß, dass die FIFA die Teams im Vorfeld angewiesen hatte, genau so etwas nicht zu tun. Aber diese Botschaft ist beim spanischen Team offenbar nicht angekommen.“ In den sozialen Netzwerken monierten Nutzer fehlenden Respekt für die Maori.

In einer Erklärung an Älteste und Mitglieder des örtlichen Stammes Rangitane O Manawatu iwi sagte Kapitänin Ivana Andres: „Wir sind erst seit ein paar Tagen in Aotearoa, Neuseeland, und wir können noch so viel über Ihre Kultur lernen.“ Außerdem wolle die Mannschaft „um Vergebung für unsere Fehler“ bitten.