Bayern-Boss reagiert auf Hoeneß nach Transfer-Ansage!

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat nach den offensiven Transfer-Äußerungen von Uli Hoeneß in Bezug auf den Poker um Harry Kane dazu aufgerufen, vorsichtiger zu kommunizieren.

„Generell glaube ich, wir tun gut daran, uns in den Themen, in denen wir uns bewegen, über die aktuell bekannten Dinge hinaus nicht weiter zu äußern“, sagte der Bayern-Boss am Montag während der Präsentation der Zugänge Raphael Guerreiro und Konrad Laimer und bestätigte damit einen SPORT1-Bericht, wonach Hoeneß' Ausführungen intern nicht besonders gut ankamen.